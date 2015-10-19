Витсель: «У нас в группе есть три сильные команды»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель пообщался с прессой о предстоящем матче третьего тура Лиги чемпионов против «Лиона». Футболист сравнил французов с прошлым соперником «Зенита» в этом турнире – «Гентом».

"Матч будет другим. Как мне кажется, «Лион» сильнее «Гента». Не скрою, что первая игра «Лиона» в Лиге чемпионов удивила и меня, и, возможно, их самих. Но если мне нужно сформировать собственный рейтинг, то я скажу, что в нашей группе есть три сильные команды — «Зенит», «Валенсия» и «Лион» — и мы сделаем все, чтобы выйти с первого места», - сказал Витсель.

Бельгиец считает эту игру очень важной с точки зрения турнирной борьбы.

«Если мы выигрываем завтра, то практически со стопроцентной вероятностью пройдем дальше. Конечно, нам хочется сделать это как можно скорее, закрыть все вопросы. И в этом смысле это будет решающий матч».

Матч «Зенит» - «Лион» состоится во вторник 20 октября.