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    Заваров: «Ярмоленко выразил пренебрежение к «Шахтеру» и всем людям Донбасса»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров негативно высказался о поступке Андрея Ярмоленко, который бросил на газон футболку «Шахтера» после разгромного поражения его команды в матче УПЛ.

    «Очень неприятная история. Считаю, этим поступком Ярмоленко выразил пренебрежение не только к клубу «Шахтер», но и ко всем людям Донбасса. Так себя вести не имеет права ни один футболист, особенно если он играет в составе сборной. С другой стороны, если уж так поступаешь, то будь последовательным до конца. Будь мужчиной. Зачем эти звонки с оправданиями, мол, я случайно, когда все видели, что Андрей не только умышленно бросил футболку, но и на нее наступил? Не надо оправдываться. Скажи: да, это наш принципиальный соперник. Меня зацепило поражение. Так, по крайней мере, было бы честно. Должен сказать, что после такого поведения Ярмоленко упал в глазах многих людей, в том числе и моих. Надо иметь уважение к соперникам. Не думаю, что Андрею понравилось бы, если бы кто-то из футболистов «Шахтера» наступил на футболку «Динамо», - поделился Заваров.

    Источник: UA-Футбол

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    19.10.2015 18:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 октября 2015, 10:58

      Ярмоленко оказался недалеким человеком.

      -1
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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 19 октября 2015, 22:54

      шахтер его унизел и он решил так подло из поттишка .он бы лутше на поле показал что он умеет а такои поступок можжет любая мрась показать.он унизил себя и своих родителеи что его так воспитали .одно слово бэндеровец. кишинев.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 октября 2015, 22:01

      Народ это наши братья, а жидо-массоны, все делают перебить нас.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 октября 2015, 21:10

      Обосс@ть надо этого ярмоленко

      -1
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 19 октября 2015, 19:22

      Неужели видео не могли прикрепить..? Или он просто уронил, и тут пытаются раздуть конфликт.. Без доказательства не верю. Опять наезжаем на Украину, как это по братски..

      -3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Roman1988 19 октября 2015, 21:42

      Да кому нужна эта Украина,нацисты,фашисты и педирасы!Уже задолбали со своей Украиной и братьями,мы с восточными украинцами братья,а заподные украинцы всю жизнь бандеровцы!

      2
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 19 октября 2015, 18:48

      киевские чмошники бандерлоги

      3
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