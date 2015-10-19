Заваров: «Ярмоленко выразил пренебрежение к «Шахтеру» и всем людям Донбасса»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров негативно высказался о поступке Андрея Ярмоленко, который бросил на газон футболку «Шахтера» после разгромного поражения его команды в матче УПЛ.

«Очень неприятная история. Считаю, этим поступком Ярмоленко выразил пренебрежение не только к клубу «Шахтер», но и ко всем людям Донбасса. Так себя вести не имеет права ни один футболист, особенно если он играет в составе сборной. С другой стороны, если уж так поступаешь, то будь последовательным до конца. Будь мужчиной. Зачем эти звонки с оправданиями, мол, я случайно, когда все видели, что Андрей не только умышленно бросил футболку, но и на нее наступил? Не надо оправдываться. Скажи: да, это наш принципиальный соперник. Меня зацепило поражение. Так, по крайней мере, было бы честно. Должен сказать, что после такого поведения Ярмоленко упал в глазах многих людей, в том числе и моих. Надо иметь уважение к соперникам. Не думаю, что Андрею понравилось бы, если бы кто-то из футболистов «Шахтера» наступил на футболку «Динамо», - поделился Заваров.