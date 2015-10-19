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    ФНЛ. «Зенит-2» переиграл «Спартак-2» на выезде

    "Зенит-2" оказался сильнее "Спартака-2" в матче 17-го тура ФНЛ. Счет во встрече открыл Павел Киреенко уже на 7-й минуте, а на 57-й минуте полузащитник Артем Попов удвоил преимущество "Зенита". Один мяч за "Спартак" смог отыграть хавбек Георгий Мелкадзе, который вышел на замену на 75-й минуте.

    Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 - Киреенко, 7; 0:2 - Попов, 57; 1:2 - Мелкадзе, 75.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      краббб 19 октября 2015, 22:40

      да ладно??? если бы было наоборот ,то вы бы ничего не писали про этот матч,смешно над вами)))детский сад

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