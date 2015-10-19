ФНЛ. «Зенит-2» переиграл «Спартак-2» на выезде

"Зенит-2" оказался сильнее "Спартака-2" в матче 17-го тура ФНЛ. Счет во встрече открыл Павел Киреенко уже на 7-й минуте, а на 57-й минуте полузащитник Артем Попов удвоил преимущество "Зенита". Один мяч за "Спартак" смог отыграть хавбек Георгий Мелкадзе, который вышел на замену на 75-й минуте.

Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

Спартак-2 (Москва) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Киреенко, 7; 0:2 - Попов, 57; 1:2 - Мелкадзе, 75.

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