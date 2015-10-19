Билялетдинов: «У «Ливерпуля» выйдет смешанный состав»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов считает, что «Ливерпуль» не будет выставлять на матч Лиги Европы свой сильнейший состав.

– С «Бордо» надорвал заднюю мышцу бедра. Надеюсь, с «Ливерпулем» сыграть ничто не помешает. Против нас наверняка выйдет смешанный состав. Для британских клубов самое главное – чемпионат и Кубок Англии. Лига Европы с точки зрения приоритетов – в одном ряду с Кубком лиги. Так было и в «Эвертоне», когда я там играл.

– В четверг соберется полный стадион?

– Не факт. Это же Лига Европы. Думаю, будет тише, чем обычно, – сказал Билялетдинов.