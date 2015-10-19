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    Билялетдинов: «У «Ливерпуля» выйдет смешанный состав»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов считает, что «Ливерпуль» не будет выставлять на матч Лиги Европы свой сильнейший состав.

    – С «Бордо» надорвал заднюю мышцу бедра. Надеюсь, с «Ливерпулем» сыграть ничто не помешает. Против нас наверняка выйдет смешанный состав. Для британских клубов самое главное – чемпионат и Кубок Англии. Лига Европы с точки зрения приоритетов – в одном ряду с Кубком лиги. Так было и в «Эвертоне», когда я там играл.

    – В четверг соберется полный стадион?

    – Не факт. Это же Лига Европы. Думаю, будет тише, чем обычно, – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 октября 2015, 10:41

      ну тогда есть шанс вырвать там 0-0, сыграв по схеме 10-0-0

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 20 октября 2015, 18:02

      Удачи ребятки.

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