Мовсисян пропустит около двух недель

У нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна был диагностирован ушиб брюшной стенки и контузия мышц живота. Теперь игроку предстоит пропустить несколько недель.

«Мы сегодня провели обследование Мовсисяна. У него очень сильный ушиб передней брюшной стенки и контузия одной из мышц живота. Ориентировочные сроки восстановления – две недели. Но они могут быть сдвинуты. Мы рассчитываем, что через две недели Мовсисян уже сможет тренироваться в общей группе.



Что касается Промеса, то он находится в хорошем состоянии. Ничего не угрожает его здоровью. Все в порядке. Сегодня он провeл тренировку», - рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вертапетов.