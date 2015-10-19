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    Мовсисян пропустит около двух недель

    У нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна был диагностирован ушиб брюшной стенки и контузия мышц живота. Теперь игроку предстоит пропустить несколько недель.

    «Мы сегодня провели обследование Мовсисяна. У него очень сильный ушиб передней брюшной стенки и контузия одной из мышц живота. Ориентировочные сроки восстановления – две недели. Но они могут быть сдвинуты. Мы рассчитываем, что через две недели Мовсисян уже сможет тренироваться в общей группе.


    Что касается Промеса, то он находится в хорошем состоянии. Ничего не угрожает его здоровью. Все в порядке. Сегодня он провeл тренировку», - рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вертапетов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2015 16:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 20 октября 2015, 11:14

      если он один хрен уходит зимой надо на него забить, пусть молодежь играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      boi1231 19 октября 2015, 18:20

      здоровья Юра!

      -1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2015, 18:15

      Мовсисян - пешеход, что случилось с ним, непонятно. Пора продавать, нужен новый нап

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Алекc 19 октября 2015, 19:21

      ..то "лучший из армян", а стоит пару игр хренова сыграть-"пора продавать", чё вы за болелы такие неверные?!?

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