Молло: «Чувствуются эмоции и грусть»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло остался крайне разочарован результатом матча своей команды, которая проиграла "Тереку".

«Чувствуются эмоции и грусть. Мы могли выиграть этот матч, но очень жестоко проиграли. Но сейчас нам нужно переключиться. Скоро следующий матч, и мы должны будем его выиграть. «Крылья» пытались заработать много стандартов и через них создавать остроту? Нет, конечно. Стандарты приходят с фолами. У нас были возможности забить, но нам не повезло. Иногда вопрос забитого гола состоит всего в нескольких сантиметрах.

Иногда бывает много шансов, иногда наоборот. В той же игре с «Зенитом» мы три раза ударили по воротам и три раза забили. Не всегда так везет. Мы не можем мыслить высокомерно, что мы выше других команд. «Крылья» только вышли из ФНЛ и должны уважать соперников, с которыми играют. Хочется ли отличиться в России еще и забитыми голами? Для меня главное – победа команды. Я помогаю «Крыльям» в нападении и всегда делаю то, что от меня требуют. А забитые мячи для меня не приоритет», - поделился Молло.