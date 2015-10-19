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    Молло: «Чувствуются эмоции и грусть»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло остался крайне разочарован результатом матча своей команды, которая проиграла "Тереку".

    «Чувствуются эмоции и грусть. Мы могли выиграть этот матч, но очень жестоко проиграли. Но сейчас нам нужно переключиться. Скоро следующий матч, и мы должны будем его выиграть. «Крылья» пытались заработать много стандартов и через них создавать остроту? Нет, конечно. Стандарты приходят с фолами. У нас были возможности забить, но нам не повезло. Иногда вопрос забитого гола состоит всего в нескольких сантиметрах.

    Иногда бывает много шансов, иногда наоборот. В той же игре с «Зенитом» мы три раза ударили по воротам и три раза забили. Не всегда так везет. Мы не можем мыслить высокомерно, что мы выше других команд. «Крылья» только вышли из ФНЛ и должны уважать соперников, с которыми играют. Хочется ли отличиться в России еще и забитыми голами? Для меня главное – победа команды. Я помогаю «Крыльям» в нападении и всегда делаю то, что от меня требуют. А забитые мячи для меня не приоритет», - поделился Молло.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    19.10.2015 16:25
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