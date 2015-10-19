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    ФНЛ. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голу с пенальти

    В рамках 17-го тура ФНЛ завершились две встречи. «СКА-Энергия» обыграл «Волгарь» благодаря голам Владислава Никифорова и Константина Базелюка с пенальти. За «Волгарь» отметился защитник Азат Байрыев.

    «Луч-Энергия» вничью играл с «Енисеем» - 2:2. За команду из Владивостока отличились Дмитрий Гузь и нападающий Максим Казанков с пенельти. За красноярскую команду забивали полузащитник Егор Иванов с пенальти и хавбек Азер Алиев.

    Чемпионат России. ФНЛ. 17-й тур

    Луч-Энергия (Владивосток) – Енисей (Красноярск) – 2:2

    Голы: 1:0 - Гузь, 59 ; 1:1 - Иванов, 62 (пен); 1:2 - Алиев, 83; 2:2 - Казанков, 90+1 (пен).

    СКА-Энергия (Хабаровск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1

    Голы: 1:0 - Никифоров, 4; 1:1 - Байрыев, 12; 2:1 - Базелюк, 22 (пен).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 14:09
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