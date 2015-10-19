Агент Давыдова: «Зачем ему искать другие варианты?»

Агент ФИФА и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что нападающему Денису Давыдову следует остаться в «Спартаке-2».

«Это пресса пишет всякую ерунду, высосанную из пальца. Давыдов играет в составе «Спартака-2». Лучше играть в первой лиге, чем за дубль, где выступают ребята от 16 до 18 лет. ФНЛ – это уже мужской турнир, где Денис может играть постоянно. Зачем искать варианты где-то еще, если у него действующий контракт со «Спартаком»? Он должен работать и доказывать свою состоятельность – все равно Аленичев и Титов смотрят. Когда будет соответствовать уровню основной команды, тогда его заберут. А просто скакать по разным клубам – несерьезно.



Любым игроком кто-то интересуется. Но в «Спартаке» довольно серьезные зарплаты – не все потянут. Переходить куда-то еще в ФНЛ, или в условную «Мордовию», или «Уфу», чтобы бороться за выживание, нет никакого смысла», - поделился Давыдов.