Гасанов: «Пропустить два гола за две минуты – очень обидно»

Защитник махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов расстроен результатом своего дебютного матча в РФПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Перед матчем немножко было волнение. Как только встреча началась, оно ушло, был уже весь в игре. Не было задачи играть вторым номером. «Краснодар» любит контролировать мяч, поэтому так получилось, что нам удобнее было действовать на контратаках, что, как вы видели, принесло плоды: оба гола мы забили как раз после контратак. В первом мы контролировали игру, у нас многое получалось, и два гола забили. Во втором тайме «Краснодар» устроил штурм наших ворот и полностью контролировал игру, поэтому и забил два гола. Стала ли усталость причиной этих голов? Думаю, не в физике дело, а в том, что «Краснодару» повезло. Мы смотрели повторы пропущенных голов. Там такие моменты… От одного игрока мяч отскакивает, от другого, и приходит в ноги краснодарца, который оказывается прямо перед воротами, один на один с вратарем. Расстроились, конечно, все. Я к тому времени уже был заменен. Нервничал, время очень долго тянулось. Вести 2:0 и за две минуты пропустить два гола – это, конечно, очень обидно», - поделился Гасанов.