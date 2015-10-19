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    Степашин: «Невыход в 1/2 финала будет считаться неудачей»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин считает, что сборная России обязана пробиться в 1/2 финала Чемпионата мира-2018.

    – Трудностей очень много, они копились годами, и решать их нужно комплексно. У футбольной России есть исторический шанс вытащить себя из болота за волосы — чемпионат мира 2018 года. Либо — как вариант, о котором не хочется думать, но который вполне реален — поставить жирную кляксу.

    В том, что организуем турнир на высоком уровне — никаких сомнений. Сможем ли достойно выступить — большой вопрос.

    — Достойно — это как?

    — Как минимум участие в полуфинале. Все, что ниже, будет расцениваться как неудача. Но для того, чтобы в эту четверку пробиться, за три года нужно сделать… Слово «революция» мне не нравится, поэтому скажу так: очень серьезный рывок.

    — Вы действительно верите в то, что три года — достаточный срок для очень серьезного рывка?

    — Верю. Если не терять время и делать точные, выверенные, но энергичные шаги. Перед глазами пример, уже ставший хрестоматийным: Германия. У немцев тоже ведь был кризис. Они сумели дать трезвую оценку состоянию дел в своем футболе, быстро разработали, оперативно приняли и начали системно воплощать в жизнь программу реформ. Германский футбол поднялся на новую высоту за очень короткий отрезок времени, – поделился Степашин.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.10.2015 12:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 21 октября 2015, 09:10

      ...великий стратег! В тренера его.

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 19 октября 2015, 18:07

      Почему у нас в стране бардак да потому что везде и всюду управляют не те люди в частности в футболе почему все решают Мутко Гинер Федун Митрофанов Степашин теперь туда пролез Лебедев а футбольных людей и близко нет кто действительно разбирается один Симонян которому 89 лет он там как свадебный генерал всем поддакивает всеми доволен а что с него взять вот поэтому бардак полнейший а в Германии куда не плюнь везде бывшие игроки заправляют Бундеслигой и ведущими командами поэтому у них порядок

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 19 октября 2015, 17:59

      Степашин хоть один матч в неделю то смотрит или только баблом игроков интересуется он наверное АПЛ смотрит а думает это Спартак с Динамо

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 19 октября 2015, 17:57

      один дурень обещал стать чемпионами другой тупит в полуфинал да вы все скоро увидите что и из группы выйти будет уже успехом а все мы это поймем если кто до сих пор не понимает на ЧЕ во Франции чего стоит наша убогая футбольная держава

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 19 октября 2015, 16:16

      ААА... не нравится им революция.

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 19 октября 2015, 14:09

      Ему в "крокодле" печататься надо.У Лихтинштейна и Молдавии выиграли и сразу в великие всех записали.Не будет их там,там немцы и испанцы будут,и как обычно пролёт от "алжиров"...

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