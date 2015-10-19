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    «Суонси» - «Сток Сити». Смотреть онлайн

    «Суонси» и «Сток Сити» в этом сезоне – крепкие середняки АПЛ. Чтобы рассчитывать на что-то большее, команды должны побеждать в таких матчах друг с другом.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Суонси" - "Сток Сити", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 19 октября 2015, 22:52

      в никуда много пасов на флангах особенно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 19 октября 2015, 22:33

      андре, а всетаки от кипера чуть толкнуть было, а ??

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 19 октября 2015, 22:16

      чжёнчжё . ниччево стррашново , не ложится мячек. следующ раз ляжет нормально всё1

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