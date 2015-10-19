«Суонси» - «Сток Сити». Смотреть онлайн

«Суонси» и «Сток Сити» в этом сезоне – крепкие середняки АПЛ. Чтобы рассчитывать на что-то большее, команды должны побеждать в таких матчах друг с другом.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Суонси" - "Сток Сити", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:30.