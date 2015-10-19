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    Ди Мария обещает не праздновать голы в ворота «Реала»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» пообещал не праздновать голы в ворота своей бывшей команды.

    «Если я забью гол, то не буду его праздновать, потому что в глубине души я никогда не забуду того, что испытал в «Реале».

    Мы будем бороться вместе за победу в Лиге чемпионов. Когда я приехал в Париж, увидел большой потенциал игроков «ПСЖ». Уверен, победа в этом турнире нам под силу», - заявил ди Мария в интервью Canal+.

    Напомним, матч «ПСЖ» - «Реал» состоится 21 октября в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 октября 2015, 09:28

      Да и праздновать будет нечего.

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    • ...
      Рейтинг: +10

      AnGeL Di MaRiA 19 октября 2015, 18:57

      Не сомневаюсь))

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