«Ростов» - «Мордовия». Онлайн-трансляция

«Ростов» и «Мордовия» закрывают 12-й тур Премьер-лиги. Несмотря на то, что обе команды имеют финансовые трудности, игроки все равно выйдут на поле. Дончане могут вернуть себе пятое место, а саранцы горят желанием выбраться со дна турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Мордовия". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!