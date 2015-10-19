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    «Ростов» - «Мордовия». Онлайн-трансляция

    «Ростов» и «Мордовия» закрывают 12-й тур Премьер-лиги. Несмотря на то, что обе команды имеют финансовые трудности, игроки все равно выйдут на поле. Дончане могут вернуть себе пятое место, а саранцы горят желанием выбраться со дна турнирной таблицы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Мордовия". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 октября 2015, 11:02

      удачи Ростову!!!

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