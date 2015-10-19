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    Сергей Иванов: «Слуцкий – не мешок картошки, придется убеждать»

    Глава администрации Кремля Сергей Иванов считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому необходимо дать доработать этот сезон в ЦСКА.

    "Сборная России под руководством Леонида Слуцкого, конечно, порадовала. Пробилась на Евро, когда, казалось, все шансы потеряны. Был на решающем матче с Черногорией на "Открытие-Арене", поддерживал наших ребят вместе с заполненным стадионом.

    Слуцкий - необычный наставник. Его профессионализм, думаю, уже никто не подвергает сомнению. Вспомните, сколько было воплей по поводу недопустимости совмещения постов. Прошла пара месяцев, ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России, сборная одержала четыре победы подряд и без всяких стыков отобралась во Францию. Какие еще аргументы нужны?

    Надо оставить Слуцкого в ЦСКА до финиша сезона, а потом РФС должен договариваться о выкупе контракта Леонида Викторовича. Придется убеждать, тренер - не шкаф и не мешок картошки.

    Надеюсь, Виталий Леонтьевич Мутко сумеет найти общий язык с Евгением Ленноровичем Гинером. Гинер - человек разумный и вменяемый, хотя бывает жестким и даже резким", - заявил Иванов.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 09:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 октября 2015, 18:01

      Все мы в этой жизни винтики, болтики, шестерки, как же нужно не любить российский футбол, что б от таких недоносков читать такую грязь на Великого тренера. Слуцкий доказал это не болтавней, а делом и ему спасибо за это.

      4
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      Рейтинг: +36

      FC LD 19 октября 2015, 15:13

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      С Лёгкой руки Иванова у Слуцкого новое погоняло-мешок картошки)) Не просто пустой мешок уже хорошо!))

      -6
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 19 октября 2015, 12:49

      Распилят бабки народный и усе делов то

      -3
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 19 октября 2015, 12:40

      И бритому ёжику ясно,что до окончания сезона ЛВС будет тренировать ЦСКА,
      а там можно и Сборную.Контракт будет.

      1
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      Рейтинг: +28

      Дзюбаотъебет 19 октября 2015, 11:30

      слуцкому, фактически, разрешили доиграть сезон с ЦСКА. В мае сборы со борной месяц и чЕ еще месяц. Надо только на 2 месяца заключать контракт со сборной...Если будет неудовлетворительное выступление, то вопрос со слуцким на дальнейшее сотрудничество отпадет сам собой..Можно будет возвращаться в ЦСКА, как раз каникулы у армейцев закончатся...

      7
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Дзюбаотъебет 19 октября 2015, 14:51

      тоже считаю, что пусть пока совмещает до окончания ЧЕ, а там по результатам будет видно. Бросать ЦСКА на пол-сезона тоже не дело, думаю, Гинер не отпустит, да и Слуцкий не согласится. Так что сейчас ЦСКА и ЛЧ, потом пару сборов на товарищеские игры сборной, потом ЦСКА заканчивает сезон, уходит в отпуск, а Слуцкий готовит команду к ЧЕ и выступает на нем. Потом - отпуск Слуцкому и время на обдумывание. Т.к. готовить сборную к ЧМ-2018 должен уже человек, отдающий 100% времени сборной

      4
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 19 октября 2015, 11:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      уже товарищи в кремле за коней мажут. че уж говорить о ручном карасе гинера и пр.

      -9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sergey_andreich 19 октября 2015, 12:12

      Вам судья разрешает из-за ворот подавать чтобы гол забили Спартаку. Так
      молчали бы паровозники.

      5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > vladimir-7 19 октября 2015, 12:21

      Слышь, неудачник, так мазаться- последнее дело! А вообще нужно было использовать Локомотиву свои голевые моменты, было бы и 3 и 4:1.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > sergey_andreich 19 октября 2015, 12:23

      Совершенно верно, пусть этот бывший Министр Обороны сначала от нас свою конявую бабу заберёт, а потом уже рот открывает. Без него в РФС разберутся.

      -3
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