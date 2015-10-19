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    Калиниченко: «Ибрагимович будет рвать и метать»

    Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что для форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича Евро-2016 – последний шанс сыграть на крупном турнире.

    «Самая ровная пара из всех. Практически одна страна - Скандинавия, хотя и с некоторыми различиями. Шведы, думаю, больше мнят о себе, что они сильнее. У них есть лидер - Ибрагимович. Для него это, наверное, уже последний шанс сыграть на крупном турнире - будет рвать и метать. Конечно, очень хочется, чтобы такая звезда поехал во Францию. Но в футбол играют команды, а не отдельные личности.

    Главный же у датчан - Кристиан Эриксен из “Тоттенхэма”. Все, кто попадает в этот клуб, почему-то переживают спад в выступлениях. Вроде неплохая команда по именам, но выдают отрезок яркий и сдуваются. Тот же Кейн сейчас не очень, хотя в том году и бежал, и бил, и забивал - что в клубе, что в сборной», - заявил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2015, 14:09

      Рвать и метать! Наверное это превью результата стыковых матчей! Датчане его "остудят"!

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