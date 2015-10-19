Калиниченко: «Ибрагимович будет рвать и метать»

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что для форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича Евро-2016 – последний шанс сыграть на крупном турнире.

«Самая ровная пара из всех. Практически одна страна - Скандинавия, хотя и с некоторыми различиями. Шведы, думаю, больше мнят о себе, что они сильнее. У них есть лидер - Ибрагимович. Для него это, наверное, уже последний шанс сыграть на крупном турнире - будет рвать и метать. Конечно, очень хочется, чтобы такая звезда поехал во Францию. Но в футбол играют команды, а не отдельные личности.

Главный же у датчан - Кристиан Эриксен из “Тоттенхэма”. Все, кто попадает в этот клуб, почему-то переживают спад в выступлениях. Вроде неплохая команда по именам, но выдают отрезок яркий и сдуваются. Тот же Кейн сейчас не очень, хотя в том году и бежал, и бил, и забивал - что в клубе, что в сборной», - заявил Калиниченко.