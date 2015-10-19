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    Аршавин: «Ничья с «Зенитом» - это хорошо»

    Нападающий «Кубани» Андрей Аршавин – о матче против «Зенита» (2:2), который состоялся в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

    «Я думаю, футбол понравился зрителям. Было интересно: много моментов, интрига, незасчитанный гол. Сначала одна команда повела, потом другая. В конце «Зенит» бросил все силы, чтобы изменить результат, но не смог. Для нас ничья с питерцами - это хорошо.

    Перед выходом на поле мне некогда было раздумывать над собственными ощущениями. Стояла задача помочь команде, я ее исполнял. Мне было важно почувствовать игру после долгого перерыва - нога только недавно позволила нормально тренироваться. И я доволен тем, как все прошло», - заявил Аршавин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 19 октября 2015, 12:26

      Андрей ждём полноценного возвращения в строй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 октября 2015, 07:55

      Что ещё нужно, чтобы встретить старость?)))

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