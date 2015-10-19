Фалькао хочет уйти из «Челси»

Форвард «Челси» Радамель Фалькао хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно. Колумбийца не устраивает то, что главный тренер «аристократов» Жозе Моуринью дает ему мало времени на поле.

После перехода из «Монако» Фалькао провел за лондонцев семь матчей, в шести из которых появлялся не ранее 60-й минуты. Только однажды Моуринью доверил ему полный матч, в котором команда уступила «Саутгемптону» 1:3.

Отметим, «Челси» арендовал Фалькао до конца сезона. Интерес к нему проявляет «Барселона».