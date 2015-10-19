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    Фалькао хочет уйти из «Челси»

    Форвард «Челси» Радамель Фалькао хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно. Колумбийца не устраивает то, что главный тренер «аристократов» Жозе Моуринью дает ему мало времени на поле.

    После перехода из «Монако» Фалькао провел за лондонцев семь матчей, в шести из которых появлялся не ранее 60-й минуты. Только однажды Моуринью доверил ему полный матч, в котором команда уступила «Саутгемптону» 1:3.

    Отметим, «Челси» арендовал Фалькао до конца сезона. Интерес к нему проявляет «Барселона».

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.10.2015 01:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 октября 2015, 12:44

      В Барселону????Это Колумбийский Кокорин,играл великолепно,в стал за деньгами бегать и на тебе!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 октября 2015, 12:35

      типа он не знал куда, и к кому, идет )))

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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 19 октября 2015, 10:39

      респект от Ибры

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 октября 2015, 09:27

      в барсу было б интересно

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