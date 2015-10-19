Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Де Брюйне: «Здесь я не единственный, за кого заплатили большие деньги»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился своими впечатлениями от первых недель пребывания в стане «горожан» и отметил, что его не волнует сумма, за которую англичане выкупили его трансфер.

    «Я не чувствую никакого давления. Я здесь не единственный, за кого заплатили большие деньги. Не думаю об этом, просто играю в футбол. Сейчас я уже не тот, что был два года назад. Я играю на более высоком уровне и приложу все усилия, чтобы сохранить его. Очень доволен тем, как идут мои дела», - заявил де Брюйне.

    Отметим, бельгиец в пяти матчах за свою новую команду забил три мяча и сделал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 19 октября 2015, 09:12

      не плохая статистика у него

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11