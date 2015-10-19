Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Беккенбауэр: «Я никогда не давал денег за голоса»

    Глава организационного комитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр опроверг все обвинения в свой адрес по подкупу членов исполкома ФИФА во время выборов страны-хозяйки мирового первенства.

    «Я никогда не давал денег за голоса. Я уверен, что любой другой член организационно комитета тоже этого не делал», - приводит слова Беккенбауэра Reuters.

    Напомним, ранее издание Spiegel обвинило немецкого функционера в подкупе четырех членов исполкома на общую сумму 6,7 миллиона евро. Германия выиграла право на проведение чемпионата мира у ЮАР.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11