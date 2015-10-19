Фанаты «Спартака» атаковали Реброва и Мовсисяна

В Спартаке бардак какой-то, как и на этом сайте! Как можно было разрешить такой ник-нейм, как у автора ниже?
Фанаты "Спартака" после проигрыша команды в дерби "Локомотиву" (1:2) гневно встретили игроков красно-белых у стадиона. Первым под "раздачу" попал голкипер Артем Ребров, которого болельщики встретили тремя репликами.
- Артем, как этим можно было проиграть?!
- Что молчишь? Стыдно?!
- Но скажи хоть слово!
Ребров не стал отвечать фанатам и молча раздавал автографы. После этого к разозленной толпе вышел нападающий Юра Мовсисян, в адрес которого также полетели не очень приятные фразы.
- Болит что-то опять у тебя?
- Может, закончишь уже? Карьеру?!
Юра тоже промолчал и на своем "Роллс Ройсе" уехал со стадиона, получив вдогонку еще одну реплику от фанатов.
- Ему плевать, у него все хорошо.