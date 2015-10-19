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    Фанаты «Спартака» атаковали Реброва и Мовсисяна

    Фанаты "Спартака" после проигрыша команды в дерби "Локомотиву" (1:2) гневно встретили игроков красно-белых у стадиона. Первым под "раздачу" попал голкипер Артем Ребров, которого болельщики встретили тремя репликами.

    - Артем, как этим можно было проиграть?!

    - Что молчишь? Стыдно?!

    - Но скажи хоть слово!

    Ребров не стал отвечать фанатам и молча раздавал автографы. После этого к разозленной толпе вышел нападающий Юра Мовсисян, в адрес которого также полетели не очень приятные фразы.

    - Болит что-то опять у тебя?

    - Может, закончишь уже? Карьеру?!

    Юра тоже промолчал и на своем "Роллс Ройсе" уехал со стадиона, получив вдогонку еще одну реплику от фанатов.

    - Ему плевать, у него все хорошо.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2015 01:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +79

      dima090887 19 октября 2015, 12:22

      В Спартаке бардак какой-то, как и на этом сайте! Как можно было разрешить такой ник-нейм, как у автора ниже?

      3
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      Рейтинг: +627

      Xiko 19 октября 2015, 11:33

      Вся суть фанатов. Поддерживать команду надо, а не до конца ее подавлять, не важно, победили или проиграли.

      3
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 19 октября 2015, 11:33

      Этим??? Эти второе место занимают, опережая Зенит на 5 очей, и в ЛЕ играют, да и раскатали по делу вас.

      5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > CSKA-39- 19 октября 2015, 12:36

      Это же свиньи, что ты хочешь от них)

      0
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      Рейтинг: +19

      Gazza > CSKA-39- 19 октября 2015, 21:12

      Свиньи хрюкают, караван идёт.

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 19 октября 2015, 11:29

      че пристали к игрокам? Занимайтесь любимым делом - рисуйте звездочки над ромбиком и будьте счастливы.

      4
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 19 октября 2015, 11:26

      Да из всех свиней ребров да Промес - 2 достойных игрока, я не удивлюсь если вы и ментам въебетесь.

      3
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 > sergey_andreich 19 октября 2015, 15:42

      Паровозы вылезли я смотрю а как сами проигрывали ещё не так давно

      1
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      Рейтинг: +24

      Russian_Klop > нейтралитет2 19 октября 2015, 23:16

      Да не.. я думаю, что тут больше претензии к фанатам.. Я бы не сказал, что вы ужасно играли.. Просто у вас действительно либо течения какие-то левые внутрикомандные, либо хрен знает что.. Не увидел у вас игры, пока наши не встали (видимо, экономили силы перед Бешиком). Без обид.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 октября 2015, 10:35

      Не, не соглашусь немного. Дебилы тупые малолетки-фанаты! А болельщикам настоящим респект и уважуха!! Спартак еще наберет форму и результат не заставит себя долго ждать... С учетом того, что было в прошлом сезоне, сейчас жизнь налаживается. Не все и сразу, а постепенно. Но надо было брать 3 очка. И тогда "Зенитон" бы проскочили!

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      Рейтинг: +167

      астраханец 19 октября 2015, 10:30

      Дебилы, а не болельщики

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 октября 2015, 10:29

      Надо наигрывать молодежь!!! А старикам мир и покой!!

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      Рейтинг: +93

      aviator117 19 октября 2015, 10:19

      Спартак заиграет если уберут Широкова и Глушкова!!!

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      Рейтинг: +10

      Майкопская "Дружба" > aviator117 19 октября 2015, 15:21

      Наконец-то появился умный человек и написал правду. широков - это вообще не игрок, я удивляюсь всяким черданцевым (которые и мяча и не видели) которые хвалят широкова. Вчера второй гол принес именно он и намеревался принести третий. широкова не только на поле, но и до стадиона за километр не надо допускать. Бомбардиру поставить фильтр и не допускать к комментариям людей, которые по мячу не били.

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      Рейтинг: +7

      Marizza 19 октября 2015, 09:42

      Эти должны радоваться что ещё играют в одной лиге с Локомотивом Цска и Зенитом

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