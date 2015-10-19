Калиниченко: «Украина должна обыграть Словению и выйти на Евро-2016»

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко оценил шансы команды в плей-офф Евро-2016, где желто-синим в соперники досталась сборная Словении.

"На что нам обижаться? У нас была не "группа смерти" – Испания и все остальные. То есть выходить должны были либо мы, либо словаки. Проиграли мы им первый матч – и это поражение оказалось ключевым. Плюс они еще "грохнули" испанцев дома. Да еще тренерские вещи не очень понятные у нас происходят.

Но сейчас ничего не потеряно, надо обыгрывать Словению и выходить на Евро. И там уже не будем тренера ругать, будем просто болеть за Украину. Хватит уже упускать свои шансы. По-разному бывало в плей-офф: и сильные нам попадались соперники, и не очень. Я не хотел только, чтобы встречались с ирландцами. Неудобные они для нас, очень эмоциональные ребята", - заявил Калиниченко.