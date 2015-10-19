Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Калиниченко: «Украина должна обыграть Словению и выйти на Евро-2016»

    Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко оценил шансы команды в плей-офф Евро-2016, где желто-синим в соперники досталась сборная Словении.

    "На что нам обижаться? У нас была не "группа смерти" – Испания и все остальные. То есть выходить должны были либо мы, либо словаки. Проиграли мы им первый матч – и это поражение оказалось ключевым. Плюс они еще "грохнули" испанцев дома. Да еще тренерские вещи не очень понятные у нас происходят.

    Но сейчас ничего не потеряно, надо обыгрывать Словению и выходить на Евро. И там уже не будем тренера ругать, будем просто болеть за Украину. Хватит уже упускать свои шансы. По-разному бывало в плей-офф: и сильные нам попадались соперники, и не очень. Я не хотел только, чтобы встречались с ирландцами. Неудобные они для нас, очень эмоциональные ребята", - заявил Калиниченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 25 октября 2015, 11:49

      это россия а это украина удачи ей.я как азербайджанец уважаю украину удачи .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 19 октября 2015, 11:32

      Словенцы тоже должны.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11