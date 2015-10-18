Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Еременко: «Не буду делать операцию до декабря»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко не станет делать операцию по удалению грыжи до зимнего перерыва из-за того, что не хочет пропустить решающие матчи команды.

    «Во время матчей сборных я прошел обследование в Германии. Мне сказали, что если вырезать грыжу, то я пропущу два месяца. Постараюсь протянуть до декабря, когда в России начнется длинный зимний перерыв. Тогда мы вернемся к этому ворпосу», - заявил Еременко в интервью финскому изданию Iltasanomat.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2015 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 19 октября 2015, 15:48

      ппц надо сразу лечить, незачем рисковать...да и зачем такая игра....есть кому в полузащите заменить можно даже по пол тайма в полной выкладке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25031

      bset 19 октября 2015, 09:51

      Мда уж... Сразу надо бы, а то как бы последствий не было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 18 октября 2015, 23:45

      Рома, нужно лечиться, ЦСКА справятся, здоровье важнее!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11