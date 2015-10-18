Еременко: «Не буду делать операцию до декабря»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко не станет делать операцию по удалению грыжи до зимнего перерыва из-за того, что не хочет пропустить решающие матчи команды.

«Во время матчей сборных я прошел обследование в Германии. Мне сказали, что если вырезать грыжу, то я пропущу два месяца. Постараюсь протянуть до декабря, когда в России начнется длинный зимний перерыв. Тогда мы вернемся к этому ворпосу», - заявил Еременко в интервью финскому изданию Iltasanomat.