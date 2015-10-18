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    Кононов: «В перерыве был нелицеприятный разговор с игроками»

    Главный тренер «Кранодара» Олег Кононов поделился своими впечатлениями после матча с «Анжи» (2:2)

    - Мы имели полное преимущество, но две ошибки - два пропущенных гола. Затем во втором тайме увеличили скорость. Очень хорошо вышли игроки замены Лаборде, Ари, Торбинский - хорошо провели второй тайм.

    - Что вы сказали команде в перерыве?

    - Я бы не хотел говорить об этом, хотя разговор был нелицеприятный, но это не самое главное. Главное, что сами игроки понимают, как надо играть. Моментов было достаточно. Надо реализовывать те шансы, которые даются.

    Напомним, после первого тайма краснодарцы проигрывали со счетом 2:0, а во второй половине смогли вырвать ничью.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.10.2015 22:53
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