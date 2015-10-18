Гвардиола не взял Роббена на матч с «Арсеналом»

Сегодня "Бавария" вылетела в Лондон на матч Лиги чемпионов против "Арсенала". В составе мюнхенцев на этот поединок отправились все основные игроки, кроме Арьена Роббена, который получил повреждение в матче за сборную Голландии.

Матч состоится во вторник, и обычно "Бавария" отправляется на выездные игры за день до игры. Но в этот раз Хосеп Гвардиола решил дать команде дополнительный день на подготовку в Лондоне. По его словам, это связано с тем, что из-за пробок в столице Англии дорога до отеля, в котором будет размещена команда, занимает до шести часов, что может негативно сказаться на состоянии игроков.