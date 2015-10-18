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    Юран: «Аленичев будет дергаться после слов Федуна»

    Экс-форвард московского "Спаратка" Сергей Юран прокомментировал высказывания владельца клуба Леонида Федуна, который подверг критике главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    "Человек, который спонсирует команду, конечно, хочет, чтобы она всегда побеждала. Когда владелец клуба открыто комментирует состав, тренер начинает дергаться, нервничать, принимает неправильные решения.

    Желательно, чтобы Федун поставил задачу, а спрашивал с тренера во время паузы в чемпионате. А давать комментарии в прессе по ходу круга... Это нервирует Аленичева. Я руководствуюсь тем, что когда я выступал в Европе, владельцы клубов не оказывали такого давления на наставника", - заявил Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2015 21:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 19 октября 2015, 08:17

      Вообще нечего совать свои ноздри в состав и тактику! Это дело тренера! Спасибо конечно за все хорошее, что Федун сделал для "Спартака", Но, либо надо ему заткнуться, либо продавать команду. Желающие купить, я думаю найдутся!!!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 19 октября 2015, 05:57

      А пару-тройку игроков выгнать за профнепригодность слабо? Глядишь - и остальные бы забегали)))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 октября 2015, 01:59

      Не будет он дергаться, а Федуну пора уже Спартак продавать,а если состав комментирует,то пусть сам его тренирует

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      Рейтинг: +101

      Ver 18 октября 2015, 23:13

      В кои то веки Спартак вновь вверху таблицы и на тебе...конечно Федун не прав...

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