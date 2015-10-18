Юран: «Аленичев будет дергаться после слов Федуна»

Вообще нечего совать свои ноздри в состав и тактику! Это дело тренера! Спасибо конечно за все хорошее, что Федун сделал для "Спартака", Но, либо надо ему заткнуться, либо продавать команду. Желающие купить, я думаю найдутся!!!
Экс-форвард московского "Спаратка" Сергей Юран прокомментировал высказывания владельца клуба Леонида Федуна, который подверг критике главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
"Человек, который спонсирует команду, конечно, хочет, чтобы она всегда побеждала. Когда владелец клуба открыто комментирует состав, тренер начинает дергаться, нервничать, принимает неправильные решения.
Желательно, чтобы Федун поставил задачу, а спрашивал с тренера во время паузы в чемпионате. А давать комментарии в прессе по ходу круга... Это нервирует Аленичева. Я руководствуюсь тем, что когда я выступал в Европе, владельцы клубов не оказывали такого давления на наставника", - заявил Юран.