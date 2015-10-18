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    УПЛ. Все результаты дня

    В воскресенье в УПЛ прошли пять матчей 11-го тура. "Олимпик" на своем поле разгромил "Металлист", а "Черноморец" - разваливающийся на глазах запорожский "Металлург". "Александрия" немного неожиданно обыграла на своем поле "Волынь", которая ведет борьбу за еврокубковые места.

    "Заря" в борьбе за медали не дала уйти в отрыв "Днепр" и обыграла на своем поле "Говерлу". "Ворскла" во Львове обыграла "Карпаты", после чего поднялась на пятое место в турнирной таблице УПЛ.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 11-й тур

    Олимпик – Металлист – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Моха, 1; 2:0 – Лысенко, 68; 3:0 – Матяж, 90.

    Александрия – Волынь – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коломоец, 39; 2:0 – Мягков, 55; 3:0 – Коломоец, 82; 3:1 – Матей, 90.

    Черноморец – Металлург – 5:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Кабаев, 1; 2:0 – Стариков, 4; 3:0 – Куценко, 17; 3:1 – Платон, 44; 4:1 – Калитвинцев, 59; 4:2 – Платон, 72; 5:2 – Мурашов, 85.

    Заря – Говерла – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Будковский, 51; 2:0 – Каменюка, 81; 2:1 – Иванов, 86.

    Карпаты – Ворскла – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Турсунов, 4 (в свои ворота); 1:1 – Баранник, 38; 1:2 – Барарнник, 50; 1:3 – Ткачук А., 72.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 21:38
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