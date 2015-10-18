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    Моуринью: «У «Челси» очень хороший тренер»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что его команду возглавляет очень хороший специалист.

    «Челси» не был худшей командой в Англии три года назад, а сейчас я не могу назвать нас лучшими. Просто у нас команда с очень хорошим тренером и очень хорошими игроками. Но из-за одной победы мы не можем снова взобраться на вершину.

    У нас во вторник важная игра в Лиге чемпионов, в которой мы можем обыграть «Динамо». А в субботу нас ждет матч с фантастической командой Славена Билича, которая показывает лучший футбол. Но и в этом матче мы можем выиграть», - заявил Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    18.10.2015 20:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 18 октября 2015, 22:26

      Да вы можете обыграть любого соперника))

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 18 октября 2015, 21:27

      опять из контекста слова вырвали, ну ёпрст

      0
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      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > Hiddink95 19 октября 2015, 12:11

      а я бы так и не сказал, все другие слова у моура, тот контекст, нужен ему только для того чтобы и вставить эту ключевую фразу. Так что все верно выделили.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 октября 2015, 21:26

      Люблю себя любимого! От скромности не умрет!

      0
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 18 октября 2015, 20:56

      Трололо

      0
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      Рейтинг: +11

      Valerk 18 октября 2015, 20:34

      ахахахахаха)

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 октября 2015, 20:31

      ))

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