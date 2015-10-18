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    АПЛ. «Ньюкасл» одержал первую победу, Вейналдум сделал покер

    «Ньюкасл», который до этого тура находился на самом дне турнирной таблицы АПЛ, что называется, прорвало. «Сороки» обыграли «Норвич» в домашнем матче со счетом 6:2, а Джоджиньо Вейналдум записал в свой актив покер.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

    Ньюкасл – Норвич – 6:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Мбокани, 20; 2:1 – Вейналдум, 26; 3:1 – Перес, 33; 3:2 – Редмонд, 34; 4:2 – Митрович, 64; 5:2 – Вейналдум, 66; 6:2 – Вейналдум, 85.

    Календарь английской Премьер-лиги

    Турнирная таблица английской Премьер-лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 19:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 октября 2015, 06:01

      С первой победой сорок!
      Вейналдума прорвало, хорош парень!

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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 18 октября 2015, 20:17

      Великолепно

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