АПЛ. «Ньюкасл» одержал первую победу, Вейналдум сделал покер

«Ньюкасл», который до этого тура находился на самом дне турнирной таблицы АПЛ, что называется, прорвало. «Сороки» обыграли «Норвич» в домашнем матче со счетом 6:2, а Джоджиньо Вейналдум записал в свой актив покер.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

Ньюкасл – Норвич – 6:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Мбокани, 20; 2:1 – Вейналдум, 26; 3:1 – Перес, 33; 3:2 – Редмонд, 34; 4:2 – Митрович, 64; 5:2 – Вейналдум, 66; 6:2 – Вейналдум, 85.

Календарь английской Премьер-лиги

Турнирная таблица английской Премьер-лиги