Гилерме: «После гола «Спартака» было очень сложно»

Голкипер "Локомотива" Гилерме поделился своими впечатлениями после матча 12-го тура Премьер-лиги против "Спартака" (2:1).

- Первые минуты после пропущенного гола были самыми сложными. «Спартак» понял, что может забить второй. Красно-белые играли дома, где им очень помогают болельщики. Но наша оборона действовала здорово. Если бы мы забили в одной из контратак, было бы проще. Но не получилось.

- Ты совершил несколько классных сэйвов.

- Дерби складываются непросто, поэтому в подобных матчах всегда бывает несколько эффектных сэйвов. Но я не задумываюсь о красоте - главное, это спасти ворота.