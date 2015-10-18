Гилерме: «После гола «Спартака» было очень сложно»

Балоболка! Минимум один момент сыграл на публику, хотя можно было просто выставить руку... Хотя, в общем, этот матч он отыграл классно!
Голкипер "Локомотива" Гилерме поделился своими впечатлениями после матча 12-го тура Премьер-лиги против "Спартака" (2:1).
- Первые минуты после пропущенного гола были самыми сложными. «Спартак» понял, что может забить второй. Красно-белые играли дома, где им очень помогают болельщики. Но наша оборона действовала здорово. Если бы мы забили в одной из контратак, было бы проще. Но не получилось.
- Ты совершил несколько классных сэйвов.
- Дерби складываются непросто, поэтому в подобных матчах всегда бывает несколько эффектных сэйвов. Но я не задумываюсь о красоте - главное, это спасти ворота.