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    Гилерме: «После гола «Спартака» было очень сложно»

    Голкипер "Локомотива" Гилерме поделился своими впечатлениями после матча 12-го тура Премьер-лиги против "Спартака" (2:1).

    - Первые минуты после пропущенного гола были самыми сложными. «Спартак» понял, что может забить второй. Красно-белые играли дома, где им очень помогают болельщики. Но наша оборона действовала здорово. Если бы мы забили в одной из контратак, было бы проще. Но не получилось.

    - Ты совершил несколько классных сэйвов.

    - Дерби складываются непросто, поэтому в подобных матчах всегда бывает несколько эффектных сэйвов. Но я не задумываюсь о красоте - главное, это спасти ворота.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.10.2015 19:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 19 октября 2015, 08:07

      Балоболка! Минимум один момент сыграл на публику, хотя можно было просто выставить руку... Хотя, в общем, этот матч он отыграл классно!

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > plehanov6 19 октября 2015, 12:40

      Балаболка- это часть болельщиков Спартака. Впрочем есть и нормальные, но ты к ним не относишься.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 октября 2015, 20:34

      Гилерме молодец, прочем как и вся команда. С победой!

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