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    Билич: «В домашних матчах мы играем в баскетбол»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич назвал причину неудач своей команды в домашних матчах АПЛ.

    «Мы всегда играем на победу в домашних матчах, но порой мы показываем баскетбол на поле. Складывается впечатление, что у моих игроков всего 24 секунды на атаку, что приводит к спешке. На выезде мы более терпеливы, а вот дома этого не хватает», - заявил Билич.

    Отметим, «молотобойцы» в родных стенах в этом сезоне выиграли всего один матч из четырех.

    Источник: Skysports

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    18.10.2015 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 октября 2015, 12:10

      ну на Контратаках вестхем просто убийственнен, очень хочется посмотреть на их матч с членси.

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