Билич: «В домашних матчах мы играем в баскетбол»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич назвал причину неудач своей команды в домашних матчах АПЛ.

«Мы всегда играем на победу в домашних матчах, но порой мы показываем баскетбол на поле. Складывается впечатление, что у моих игроков всего 24 секунды на атаку, что приводит к спешке. На выезде мы более терпеливы, а вот дома этого не хватает», - заявил Билич.

Отметим, «молотобойцы» в родных стенах в этом сезоне выиграли всего один матч из четырех.