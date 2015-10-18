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    Хамрен: «Швеция не попала на Евро-2016 из-за Акинфеева»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен считает, что главной причиной непопадания его команды на Евро-2016 напрямую стала игра голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

    «По работе с клубом было видно, что Слуцкий является сильным тренером. Его четыре победы подряд со сборной только подтверждают это, поэтому прогрессом российской команды я не удивлен. Другое дело, что нам немного не повезло: если в первой половине матча с российской сборной мы играли действительно плохо, то после перерыва прибавили и на последних секундах только великолепная игра Акинфеева помешала нам сравнять счет. Забей мы тогда, ситуация сейчас была бы совершенно иной, и именно мы бы прошли на Евро напрямую. Так что именно то спасение голкипера я считаю ключевым», - заявил Хамрен.

    Напомним, Швеция попала в плей-офф, где сыграет с Данией. Матчи состоятся 14 и 17 ноября.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2015 19:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 18 октября 2015, 20:52

      А у нас все почему-то думают: из-за Слуцкого. Спасибо, швед, открыл глаза. Надо было тогда им второй забивать, не вякал бы.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 октября 2015, 19:57

      Акинфеев не мешал Шведам набирать очки с Австрийцами и Черногорией! Не надо восхвалять Акинфеева! Просто он один матч отыграл без ошибок!

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