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    Серия А. «Фиорентина» уступила «Наполи» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 8-го тура чемпионата Италии.

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Болонья – Палермо – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Васкес, 23.

    Сассуоло – Лацио – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берарди, 7 (с пенальти); 2:0 – Миссироли, 60; 2:1 – Андерсон, 67.

    Аталанта – Карпи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пинилья, 7; 2:0 – Гомес, 43; 3:0 – Чигарини, 63 (с пенальти).

    Наполи – Фиорентина – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Инсинье, 46; 1:1 – Калинич, 73; 2:1 – Игуаин, 75.

    Фрозиноне – Сампдория – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Паганини, 54; 2:0 – Дионизи, 55.

    Верона – Удинезе – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Паццини, 41 (с пенальти); 1:1 – Теро, 84.

    Дженоа – Кьево – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Палоски, 1; 1:1 – Паволетти, 14; 2:1 – Гакпе, 17; 2:2 – Пеллиссье, 78; 3:2 – Такцидис, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 18:26
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