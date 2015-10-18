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    РФПЛ. «Терек» вырвал победу у «Крыльев Советов»

    Матч между «Крыльями» и «Тереком» проходил без большого количества моментов, но когда ничья уже казалась неминуемой, Адилсон сумел размочить счет. А уже в добавленное время Магомед Митришев установил окончательный счет в матче: 0:2.

    В результате «Терек» поднялся на пятое место в турнирной таблице, которое останется за грозненцами, если «Ростов» уступит «Мордовии» в заключительном матче тура.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 0:2 Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Адилсон, 86; 0:2 – Митришев, 90+5.

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Бурлак, Симайс, Концедалов, Родич, Габулов, Драгун (Бато, 72), Молло, Садик (Яхович, 73).

    Терек: Городов (Годзюр, 57), Родолфо, Семенов, Уциев, Айссати, Адилсон, Маурисио, Иванов, Лебеденко (Грозав, 82), Рыбус, Мбенге (Митришев, 71).

    Предупреждение: Уциев, 49.

    Судья: Сергей Куликов (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 17:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +571

      RJM555 18 октября 2015, 19:00

      Терек победил на классе. битва тренеров в пользу Рахимова. молодцы .

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 > RJM555 18 октября 2015, 19:03

      крылья в концовке подсели

      0
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 18 октября 2015, 18:51

      Куликов дом в Грозном получит

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Sherd_97 18 октября 2015, 18:55

      интересно, за что?

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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > Тазит 18 октября 2015, 19:48

      За сомнительный офсайд

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      Рейтинг: +15

      pfk_c_s_k_a 18 октября 2015, 18:47

      в следущем туре у цска будет первое поражениеееееее

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      Рейтинг: +25

      Нигелист 18 октября 2015, 18:33

      Первый гол, типичный дурачок, просто повезло.
      Франк не угадал с нападающим, Садык непонятно, что делал.
      Но это футбол, он не всегда логичен, поэтому мы его любим. Тереку удачи.

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      Рейтинг: +111

      Rusti 18 октября 2015, 18:07

      С Победой ТЕРЕК !

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      Рейтинг: +47

      89388900185 18 октября 2015, 18:05

      ура молодцы терпели и в конце ударили ТЕРЕК чемпион

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      Рейтинг: +282

      cканер 18 октября 2015, 18:00


      Терек с победой!

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