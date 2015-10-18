Черевченко: «Календарь для нас намного важнее турнирной таблицы»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Бывает иногда, что пропускаешь, и игра рушится, но мы выдержали. После игр сборных не все подошли в хорошей физической готовности, но в конце могли все равно забить. Договаривались с ребятами, что в первые 15-20 минут будем оказывать прессинг. Так получилось, что забили, и это повлияло на результат матча.

Про травму Тарасова ничего не могу сказать, он уехал на МРТ, и для нас это большая потеря. Турнирная таблица для нас не важна, главное с кем мы дальше играем. Какое отставание от ЦСКА? Наверное, 5 очков», — заключил Черевченко.