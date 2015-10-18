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    Аленичев: «В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, и я к этому готов»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал исход домашнего матча с «Локомотивом» (1:2).

    «Почему не вышел Промес? Он долгое время пропустил, у него небольшое повреждение, за три часа до игры решили оставить в запасе и если что выпустить на замену. «Локомотив» превзошел нас: провалили начало первого и второго тайма, эти голы предопределили исход встречи, у нас конечно были моменты, но это оправдание для слабых.

    Концовка очень понравилась, но видимо так можно играть, только если сопернику дать преимущество, что собственно и произошло. В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, я к этому готов, потому что результат, который мы сегодня показали, не удовлетворяет никого», — заключил Аленичев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 15:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 октября 2015, 17:55

      РОМАНЦЕВУ СТАРОСТИН ЗАВЕЩАЛ НЕ ПРОДАВАТЬ КЛУБ...А ОН МАЛО ТОГО ...ЧТО ПРОДАЛ...ТАК ЕЩЁ НЕПОНЯТНО КОМУ...НО ЭТО НЕ УМОЛЯЕТ ЕГО ТРЕНЕРСКИЙ ТАЛАНТ...

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 октября 2015, 16:18

      Спартак - гнилой клуб!

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 18 октября 2015, 15:55

      смелей надо быть ёпт

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2015, 15:41

      Дима, вот к тебе как раз то вопросов меньше всего! Масса вопросов к свиньями, на которых ты спартаковскую форму нацепил!!! Лучше бы ты сам на поле вышел, толку было бы больше!!!

      2
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