Аленичев: «В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, и я к этому готов»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал исход домашнего матча с «Локомотивом» (1:2).

«Почему не вышел Промес? Он долгое время пропустил, у него небольшое повреждение, за три часа до игры решили оставить в запасе и если что выпустить на замену. «Локомотив» превзошел нас: провалили начало первого и второго тайма, эти голы предопределили исход встречи, у нас конечно были моменты, но это оправдание для слабых.

Концовка очень понравилась, но видимо так можно играть, только если сопернику дать преимущество, что собственно и произошло. В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, я к этому готов, потому что результат, который мы сегодня показали, не удовлетворяет никого», — заключил Аленичев.