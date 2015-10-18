РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак»

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» начался с гола уже на 9-ой минуте матча: счет открыл Александр Коломейцев. Весь первый тайм «Локо» продолжал давить, но забить больше не сумел.

Второй тайм вновь начался с гола «Локомотива»: отличился Ниассе. «Спартак» сумел отыграть один гол лишь на 75-ой минуте матча, но несмотря на активный прессинг, больше красно-белые забить не сумели.

Победа позволила «Локомотиву» укрепиться на второй строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Коломейцев, 9; 0:2 – Ниассе, 48; 1:2 – Боккетти, 75.

Спартак: Ребров, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов (Промес, 46), Широков, Попов, Мовсисян (Озбилиз, 55).

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович (Михалик, 71), Шишкин, Тарасов (Миранчук, 26), Ндинга, Самедов, Касаев (Григорьев, 90), Коломейцев, Ниассе.

Предупреждения: Коломейцев, 24; Глушаков, 39; Озбилиз, 70; Попов, 78; Гилерме, 80; Самедов, 85.

Судья: Игорь Федотов (Москва).

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