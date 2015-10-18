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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак»

    Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» начался с гола уже на 9-ой минуте матча: счет открыл Александр Коломейцев. Весь первый тайм «Локо» продолжал давить, но забить больше не сумел.

    Второй тайм вновь начался с гола «Локомотива»: отличился Ниассе. «Спартак» сумел отыграть один гол лишь на 75-ой минуте матча, но несмотря на активный прессинг, больше красно-белые забить не сумели.

    Победа позволила «Локомотиву» укрепиться на второй строчке в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Коломейцев, 9; 0:2 – Ниассе, 48; 1:2 – Боккетти, 75.

    Спартак: Ребров, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов (Промес, 46), Широков, Попов, Мовсисян (Озбилиз, 55).

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович (Михалик, 71), Шишкин, Тарасов (Миранчук, 26), Ндинга, Самедов, Касаев (Григорьев, 90), Коломейцев, Ниассе.

    Предупреждения: Коломейцев, 24; Глушаков, 39; Озбилиз, 70; Попов, 78; Гилерме, 80; Самедов, 85.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

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    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 15:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 октября 2015, 17:45

      С победой!
      Даже и не сомневался :)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 октября 2015, 17:33

      Локомотив хорош,а Спартаку бы глубину состава,но думаю он ещё прибавит

      0
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 18 октября 2015, 17:14

      Одно хорошо - на втором месте не "Зенит".

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 октября 2015, 16:56

      Спартак проиграл, а плохо от этого Зениту.

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 18 октября 2015, 16:31

      Красава ребята ) )

      1
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 18 октября 2015, 16:10

      С победой Локо! Заслуженная победа!

      1
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      Рейтинг: +24

      tims 18 октября 2015, 15:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Остаюсь при своём мнении: "Спартак" игру сдал. Имея совсем неплохой подбор игроков, показали практически беззубую игру со средней командой. Для того, чтобы проиграть, необязательно всей команде быть в курсе дела. Достаточно, чтобы не играли несколько игроков. А чем ещё можно объяснить сегодняшнюю незаметность на поле и огромное количество детских ошибок Широкова, Мовсисяна, Попова... Остальные, типа Камбарова никакой угрозы сопернику, по определению, представлять не могут. Даже в конце игры больше изображали активность. В середине поля. У ворот "Локо" двигались как беременные бабы. Зе Луиш, по мнению Аленичева на этой игре был не нужен, ну а Промеса выпустили лишь на замену, но оставили без мяча. Вот только Боккетти, наверно, был не в курсе тренерского плана. Да и не расстроился совсем Аленичев. Ему, видите ли самому непонятно, почему его команда провалила полтора матча (из послематчевого интервью). Доволен недотренер, что не дал ещё больше оторваться от ближайшего преследователя ненавистный ему ЦСКА. И плевать он хотел на болел красно-белых. А тренерская и вообще мужская честь? Да её у Аленя никогда не было. Предатель - он всегда предатель. Начал с тульского "Арсенала", закончит. "Спартаком"... Ещё интересно, зачем на трибуне в гордом одиночестве восседал Федун, чем пришёл любоваться? Хотя понятно: любовался СВОИМ стадионом. Или недотренером?..

      -9
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > tims 18 октября 2015, 16:11

      Это заговор...

      1
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      Рейтинг: +3655

      АртурZaСМ > tims 18 октября 2015, 16:53

      Тебе не лень было писать этот бредорассказ??? такую чушь ты написал , что просто пи...ц...

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      Рейтинг: +90

      Romashin > tims 18 октября 2015, 17:28

      Спартак видимо много кому сдаёт уже несколько лет подряд!!!

      2
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      Рейтинг: +74

      Scar > tims 18 октября 2015, 17:41

      Ты ненормальный.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > tims 18 октября 2015, 18:46

      Это ты просто недокритик)) Не лень было простыню бреда несусветного напечатать?))

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      Рейтинг: -1

      TimoxaParovoz 18 октября 2015, 15:50

      На классе !! Я не сомневался!

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      Рейтинг: +152

      Diman67 18 октября 2015, 15:48

      Локо красавцы! С победой! Заслужили!

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 октября 2015, 15:47

      Ждём уважаемый Спартак в гости! А то очень хочется праздника:-)))))

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