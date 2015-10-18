Калиниченко: «Опять Словения...»

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко остался недоволен результатами жеребьевки стыковых матчей к Евро-2016, где его бывшей команде досталась сборная Словении.

Опять Словения... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 18 октября 2015

Напомним, что сборная Украины встречалась со словенцами в стыковых матчах к Евро-2000. Тогда в первом матче Словения на своем поле одержала победу со счетом 2:1, а в ответной встрече в Киеве гости отыгралась в концовке и свели игру к ничьей 1:1.