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    Аткинсон рассудит «Зенит» и «Лион»

    Стали известны имена арбитров, назначенных на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».

    Встречу, которая состоится 20 октября в Санкт-Петербурге, обслужит бригада английского арбитра Мартина Аткинсона. Помогать ему будут Майкл Малларки и Стивен Чайлд.

    Напомним, что «Зенит» в настоящий момент занимает первое место в своей группе благодаря победам над «Валенсией» (3:2) и «Генком» (2:1). «Лион» имеет в своем активе 1 очко, которое позволяет французской команде занимать третье место.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2015 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 20 октября 2015, 07:33

      Даст поиграть жёстко значит...

      0
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      Рейтинг: -3

      анжи... 18 октября 2015, 18:11

      Удачи зенитовцам и персонально Шатову!

      -1
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 18 октября 2015, 15:36

      Значит справедливая игра увидем.
      Зениту не повезло судьями
      А то конечно с российким клубам всегда помогает как и испанию.
      Россия большая страна могут захватывать любую страну кроме(США) и политика здесь в общем вы меня поняли

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