Аткинсон рассудит «Зенит» и «Лион»

Стали известны имена арбитров, назначенных на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».

Встречу, которая состоится 20 октября в Санкт-Петербурге, обслужит бригада английского арбитра Мартина Аткинсона. Помогать ему будут Майкл Малларки и Стивен Чайлд.

Напомним, что «Зенит» в настоящий момент занимает первое место в своей группе благодаря победам над «Валенсией» (3:2) и «Генком» (2:1). «Лион» имеет в своем активе 1 очко, которое позволяет французской команде занимать третье место.