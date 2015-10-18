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    «Интер» - «Ювентус». Онлайн-трансляция

    Выдав шикарную пятиматчевую серию из побед, "Интер" несколько сбавил обороты и пустил вперед "Фиорентину" и "Рому". Шанс вернуть себе пальму первенства подшефным Манчини представится в матче с действующим чемпионом - "Ювентусом". Туринцы пока являются серой тенью самих себя и лишь только пытаются отряхнуться от настигнувших в авангарде сезона неудач. Однако в матче с "нерадзурри" они обязательно устроят настоящее зрелище.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Ювентус". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 21:45. Читать обязательно!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      dinar777dinar7 18 октября 2015, 23:47

      юве дно !!

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