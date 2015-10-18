«Интер» - «Ювентус». Онлайн-трансляция

Выдав шикарную пятиматчевую серию из побед, "Интер" несколько сбавил обороты и пустил вперед "Фиорентину" и "Рому". Шанс вернуть себе пальму первенства подшефным Манчини представится в матче с действующим чемпионом - "Ювентусом". Туринцы пока являются серой тенью самих себя и лишь только пытаются отряхнуться от настигнувших в авангарде сезона неудач. Однако в матче с "нерадзурри" они обязательно устроят настоящее зрелище.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Ювентус". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 21:45. Читать обязательно!