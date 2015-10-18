Булыкин: «Ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака»

Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч между железнодорожниками и "Спартаком", а также назвал фаворита этой игры.

«Конечно, фаворит матча «Локомотив», но «Спартак» играет при своей публике, которая понесет красно-белых вперед. При удачном раскладе хозяева поля могут хорошо выступить. Думаю, ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака». Железнодорожники способны в гостях обыграть красно-белых за счет того, что наладился микроклимат в команде. Черевченко нашeл тот оптимальный баланс.



Рискну предположить, что счет будет 1:1. Ниассе должен забить в этой игре. Скорее всего, один из мячей в игре будет на счету этого нападающего. Он центральный нападающий, поэтому пара моментов у него будет, и он должен их использовать», - рассказал Булыкин.