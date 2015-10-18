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    Булыкин: «Ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака»

    Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч между железнодорожниками и "Спартаком", а также назвал фаворита этой игры.

    «Конечно, фаворит матча «Локомотив», но «Спартак» играет при своей публике, которая понесет красно-белых вперед. При удачном раскладе хозяева поля могут хорошо выступить. Думаю, ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака». Железнодорожники способны в гостях обыграть красно-белых за счет того, что наладился микроклимат в команде. Черевченко нашeл тот оптимальный баланс.

    Рискну предположить, что счет будет 1:1. Ниассе должен забить в этой игре. Скорее всего, один из мячей в игре будет на счету этого нападающего. Он центральный нападающий, поэтому пара моментов у него будет, и он должен их использовать», - рассказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2015 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 октября 2015, 11:44

      Рискну предположить, что счет будет 3:0, и Ниассе не дадут до мяча дотронуться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 18 октября 2015, 11:40

      ничья для Локомотива будет хорошим результатом!!!!!!

      2
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