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    «Анжи» - «Краснодар». Онлайн-трансляция

    Вряд ли "Анжи" может гордиться своим нынешним положением: место в зоне вылета - не то, что нужно амбициозному клубу. Однако собственную состоятельность махачкалинцы постараются продемонстрировать в игре с "Краснодаром". "Быки" пока тоже звезд с неба не хватают, расположившись на десятой строчке в таблице и в далеке от великолепной формы прошлого сезона.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Краснодар". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 18:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 17:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 18 октября 2015, 19:40

      Удивляет Краснодар, так нестабильно играть. Кононов дождется...

      0
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      Рейтинг: +7

      Temirayl05 18 октября 2015, 16:50

      Удачи АНЖИ!

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер 18 октября 2015, 16:20

      победы Анжи!

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      Рейтинг: +354

      REDAT 18 октября 2015, 15:11

      Удачи и победы тебе наш "Краснодар" против "Анжи"!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +21

      Тагир05 18 октября 2015, 12:56

      Ну Анжи пора уже

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      Рейтинг: +282

      cканер > 18 октября 2015, 16:19

      там ваше законное место!

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