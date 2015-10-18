«Анжи» - «Краснодар». Онлайн-трансляция

Вряд ли "Анжи" может гордиться своим нынешним положением: место в зоне вылета - не то, что нужно амбициозному клубу. Однако собственную состоятельность махачкалинцы постараются продемонстрировать в игре с "Краснодаром". "Быки" пока тоже звезд с неба не хватают, расположившись на десятой строчке в таблице и в далеке от великолепной формы прошлого сезона.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Краснодар". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 18:30. Не пропустите!