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    «Реал Сосьедад» - «Атлетико». Смотреть онлайн

    Дела у "Реал Сосьедада" идут из рук вон плохо: с шестью очками подопечные Дэвида Мойеса расположились в зоне вылета. Усугубить положение сан-себастьянцев может "Атлетико", которое в статусе одного из лидеров явно пожалует не просто погостить, а за победой.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 10:48
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