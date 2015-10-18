Мини-футбол. «Синара» переиграла «Норильский никель», «Тюмень» – «Политех»

Екатеринбургская «Синара» на родном паркете с минимальным счетом переиграла «Норильский никель» в рамках первого матча седьмого тура Суперлиги. Победный мяч в самом начале второго тайма забил Павел Власов. «Тюмень» не без труда добыла три очка в противостоянии с петербургским «Политехом».

Из вторых игр тура отметим успех подмосковного «Динамо» в битве с глазовским «Прогрессом» и голевую ничью в противостоянии столичной «Дины» и новосибирского «Сибиряка».

Чемпионат России. Суперлига. 7-й тур. Первые матчи

Синара (Екатеринбург) – Норильский никель (Норильск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Власов, 26.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – КПРФ (Москва) – 4:4 (3:3)

Голы: 1:0 – Эдер Лима, 1. 1:1 – Сомхишвили, 1. 2:1 – Коробейников, 6 (в свои ворота). 3:1 – Робиньо, 10. 3:2 – Давыдов, 18 (в свои ворота). 3:3 – Сомхишвили, 25. 4:3 – Робиньо, 37. 4:4 – Паулиньо, 44.

Тюмень – Политех (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Упалев, 9. 1:1 – Шарипов, 24 (с пенальти, 10м). 1:2 – Кузнецов, 30. 2:2 – Переверзев, 31. 3:2 – Батырев, 49.

Вторые матчи

Динамо (Московская область) – Прогресс (Глазов) – 4:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Ари, 5. 2:0 – Ромуло, 16. 2:1 – Разуванов, 23. 3:1 – Фернандиньо, 34. 3:2 – Будин, 38. 3:3 – Толстов, 45. 4:3 – Фернандао, 50.

Дина (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 4:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 1. 1:1 – Кавалканте, 23. 1:2 – Сими Сайотти, 26. 1:3 – Кавалканте, 40. 2:3 – Багиров, 42. 2:4 – Сими Сайотти, 47. 3:4 – Карлиньос, 48. 4:4 – Эскердинья, 50.

Ухта – Новая генерация (Сыктывкар) – 3:8 (0:3)

Голы: 0:1 – Иванов, 12 (в свои ворота). 0:2 – Соколов, 14. 0:3 – Иванченков, 15. 0:4 – Салахов, 28 (в свои ворота). 0:5 – Талес, 41. 0:6 – Кейруш, 43. 1:6 – Костюков, 43. 1:7 – Коданев, 44. 1:8 – Прокушев, 46. 2:8 – Сосковец, 47 (в свои ворота). 3:8 – Кузьминых, 48.