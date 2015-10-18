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    «Спартак» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

    "Локомотив" набрал хороший ход, проиграв всего лишь один раз. Чтобы не отстать от ЦСКА, лидирующего в первенстве, необходимо обязательно обыгрывать "Спартак". Для красно-белых же московское дерби - прекрасная возможность обойти "Зенит" и занять третью строчку в турнирной таблице. Кроме того, в случае победы подопечные Дмитрия Аленичева смогут приблизиться к железнодорожникам на расстояние одного очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак"- "Локомотив". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 13:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 13:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 октября 2015, 16:12

      Разделали свиней на пирожки! Молодцы железнодорожники!

      0
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      Рейтинг: +11

      zemlya1979 18 октября 2015, 15:24

      Без шансов для Спама.Отличная игра Локо,молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      antonovv 18 октября 2015, 14:40

      Ну как вам шлюшки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Damon 18 октября 2015, 13:27

      Ну и составчик, 5 защитников, 3 опорника, как с Реалом собираемся играть.

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 октября 2015, 10:05

      Порвем свиней!

      -1
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      Рейтинг: +65

      komandos99 > ManUtd-Volgograd 18 октября 2015, 11:39

      Иди лесом,порывала

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > vit1903 18 октября 2015, 16:10

      Ты редкостный дибил! Сам то понял че написал? Отборная хрень!

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