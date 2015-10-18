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    Неймар: «Нужно много тренироваться, чтобы сделать покер»

    Нападающий "Барселоны" Неймар после крупной победы над "Райо Вальекано" (5:2) объяснил, как ему удалось оформить покер.

    "Не могу объяснить, как это мне удается, иначе это будет подсказкой для соперников. Скажу лишь, что нужно много тренироваться. Сейчас со всеми командами играть сложно. Стоит отдать должное «Райо» - открыв счет, они шокировали нас. Но мы все хорошо потрудились и не допустили потери очков. Очень рад победе и тому, как мы играли", - заявил бразилец.

    Источник: Sports.ru

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    18.10.2015 09:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 19 октября 2015, 08:00

      молодец! без Месси прекрасни сыграли!

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