Неймар: «Нужно много тренироваться, чтобы сделать покер»

Нападающий "Барселоны" Неймар после крупной победы над "Райо Вальекано" (5:2) объяснил, как ему удалось оформить покер.

"Не могу объяснить, как это мне удается, иначе это будет подсказкой для соперников. Скажу лишь, что нужно много тренироваться. Сейчас со всеми командами играть сложно. Стоит отдать должное «Райо» - открыв счет, они шокировали нас. Но мы все хорошо потрудились и не допустили потери очков. Очень рад победе и тому, как мы играли", - заявил бразилец.