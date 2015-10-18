Слуцкий: «Регулярно играем в «Что? Где? Когда?»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий после посещения игры "Что? Где? Когда?" отметил, что накануне матча со сборной Черногории игроки национальной команды России смотрели выпуск программы.

- Леонид Викторович, поздравляем вас с победой над Черногорией и выходом на Euro. Правда ли, что в преддверии этой встречи вы смотрели игру и спорили с братьями Березуцкими о том, играл ли Андрей Козлов когда-либо суперблиц?

- Да, это действительно так, к нам еще Игорь Акинфеев присоединился.

- Помогает настроиться на матч? Часто смотрите передачу с командой?

- Стараемся смотреть, к тому же сами регулярно играем. Так что наблюдаем за вами уже не совсем как "чайники", а как любители. И прекрасно понимаем, что эмоции игроков сопоставимы с теми, что испытывают футболисты и тренеры. Пользуясь случаем, хочу пожелать команде знатоков победы.