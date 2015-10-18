Бубнов: «Матч «Спартак» - «Локомотив» - дерби на три результата»

Бывший защитник московского "Спартака" Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от игры 12-го тура между красно-белыми и "Локомотивом".

"Соперники расположились недалеко друг от друга, и турнирная ситуация обязывает их играть на победу. Это дерби на три результата. «Локомотив» выглядел прежде организованнее, но «Спартак» весьма боевит. При раскладах примерно 60 на 40 в пользу «Локо» склоняюсь к результативной ничьей", - рассказал Бубнов.