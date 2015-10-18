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    Бубнов: «Матч «Спартак» - «Локомотив» - дерби на три результата»

    Бывший защитник московского "Спартака" Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от игры 12-го тура между красно-белыми и "Локомотивом".

    "Соперники расположились недалеко друг от друга, и турнирная ситуация обязывает их играть на победу. Это дерби на три результата. «Локомотив» выглядел прежде организованнее, но «Спартак» весьма боевит. При раскладах примерно 60 на 40 в пользу «Локо» склоняюсь к результативной ничьей", - рассказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.10.2015 06:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 октября 2015, 12:00

      Как он может склоняться в пользу локо к результативной ничье"Й"?

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    • ...
      Рейтинг: +10

      g@mbit 18 октября 2015, 11:56

      Посмотрим!!!

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