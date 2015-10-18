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    Мостовой: «Против «МЮ» у ЦСКА есть шансы»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что на голову ЦСКА еще рано вешать чемпионскую корону. Кроме того, эксперт отметил, что у армейцев есть неплохие шансы в матче против "МЮ".

    - С чемпионом лично для вас все ясно?

    - 10 очков отрыва - много… Но еще рано говорить о чемпионе. Все может измениться. У всех есть слабые места - а нынешний ЦСКА здорово пользуется слабостями других команд. Поэтому этот клуб сейчас на виду. Думбия с Мусой забивают, забивают и забивают.

    - Против "МЮ" у ЦСКА шансы есть?

    - Конечно, есть! Хоть "Манчестер" и разгромил "Эвертон" - 3:0. В чем преимущество нынешнего ЦСКА перед многими командами - они здорово пользуются шансами. Сколько было за последнее время случаев, когда даже ничьей были бы рады - и вдруг то Муса, то Думбия - раз, и забивают… Другая команда три-четыре момента имеет - и ничего. Тут же получает от ЦСКА в контратаке. С "Динамо" такая была игра, с "Мордовией".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2015 06:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 октября 2015, 19:44

      Есть такое предположение, что ЦСКА выиграет, ИМХО.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > SunRomeS 22 октября 2015, 01:13

      хрень твое предположение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 18 октября 2015, 19:01

      ЦСКА порвет Манчестер Ю!!!

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > CSKA №1 18 октября 2015, 19:44

      не думаю, возможно ЦСКА проиграет с мин счетом, либо ничья... но я надеюсь на победу ЦСКА

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      Рейтинг: +62

      NoN141 > CSKA №1 22 октября 2015, 01:13

      и как я говорил, ничья

      0
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 18 октября 2015, 11:05

      Мой прогноз 2-2

      -1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Muhammed-666 22 октября 2015, 01:14

      1-1

      0
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      Рейтинг: +10

      ЛОКОБОЛ 12 18 октября 2015, 08:14

      Пьяный что-ли интервью то давал!?)))

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