Мостовой: «Против «МЮ» у ЦСКА есть шансы»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что на голову ЦСКА еще рано вешать чемпионскую корону. Кроме того, эксперт отметил, что у армейцев есть неплохие шансы в матче против "МЮ".

- С чемпионом лично для вас все ясно?

- 10 очков отрыва - много… Но еще рано говорить о чемпионе. Все может измениться. У всех есть слабые места - а нынешний ЦСКА здорово пользуется слабостями других команд. Поэтому этот клуб сейчас на виду. Думбия с Мусой забивают, забивают и забивают.

- Против "МЮ" у ЦСКА шансы есть?

- Конечно, есть! Хоть "Манчестер" и разгромил "Эвертон" - 3:0. В чем преимущество нынешнего ЦСКА перед многими командами - они здорово пользуются шансами. Сколько было за последнее время случаев, когда даже ничьей были бы рады - и вдруг то Муса, то Думбия - раз, и забивают… Другая команда три-четыре момента имеет - и ничего. Тут же получает от ЦСКА в контратаке. С "Динамо" такая была игра, с "Мордовией".