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    Хемес: «Я уезжаю из Барселоны счастливым»

    Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес прокомментировал поражение в матче восьмого тура Примеры против «Барселоны» (5:2).

    «Не стоит думать только о том, что мы проиграли этот матч за минуту. В нашей игре было и много позитива. Я уезжаю отсюда счастливым. Если посмотреть на статистику, то ясно, что мы выглядели очень достойно. И все же нам еще далеко до «Барселоны» Луиса Энрике. Я поблагодарил своих футболистов – ими можно гордиться. Наблюдая за игрой, я чувствовал себя тренером. Если не смотреть на результат, а только на статистику, то непонятно, кто сегодня был большим клубом, а кто маленьким», - говорит Хемес.

    Источник: Twitter

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    18.10.2015 02:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 19 октября 2015, 10:27

      Очень приличная команда! Барсе, считаю повезло во многом, что счёт остался таким. Полностью согласен с тренером.

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 18 октября 2015, 09:06

      факт

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