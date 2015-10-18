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    Расследование дела о коррупции ФИФА может занять пять лет

    Дело о коррупции в ФИФА может расследоваться на протяжении пяти лет. Об этом рассказал генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.

    «Ход расследования всегда зависит от того, как стороны сотрудничают с прокуратурой. Такие крупные дела рассматриваются пять лет. Будет плохо, если это займет больше времени. ФИФА хорошо сотрудничает с нами, но могло бы быть и еще лучше», - говорит Лаубер.

    Также он заметил, что на сегодняшний день прокуратура не занимается информацией о возможном подкупе Германией членов исполкома ФИФА на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2006 года.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2015 01:31
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