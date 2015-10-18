Расследование дела о коррупции ФИФА может занять пять лет

Дело о коррупции в ФИФА может расследоваться на протяжении пяти лет. Об этом рассказал генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.

«Ход расследования всегда зависит от того, как стороны сотрудничают с прокуратурой. Такие крупные дела рассматриваются пять лет. Будет плохо, если это займет больше времени. ФИФА хорошо сотрудничает с нами, но могло бы быть и еще лучше», - говорит Лаубер.

Также он заметил, что на сегодняшний день прокуратура не занимается информацией о возможном подкупе Германией членов исполкома ФИФА на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2006 года.